Саньоль: все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями об инциденте с экс-полузащитником, а ныне главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.
В дополнительное время встречи, когда счёт был 1:1, Зидан обменялся репликами с защитником сборной Италии Марко Матерацци, после чего ударил его головой в грудь и был удалён с поля, а итальянцы одержали победу в серии пенальти.
«Конечно, после финала все были в стрессовом состоянии. Все игроки были настроены против Зидана, потому что то, что он сделал на поле, было неподобающе. Наша дружба уже не была такой же близкой и крепкой, как раньше. После того матча мы не разговаривали очень долгое время. Причиной также был тот факт, что он играл за «Реал», а я – за «Баварию». И он не играл в сборной. В 2008 году я пригласил Зизу на свою свадьбу, и он пришёл. Сейчас у нас такие же отношения, как раньше», — приводит слова Саньоля Sport1.de.
- 11 мая 2020
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