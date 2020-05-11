Сычёв: равняюсь на успешных людей. Из футбольных мой ориентир — Смертин

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, кого считает своим ориентиром.



«Кто меня вдохновляет? Многих не назову. Скажу так: я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир — это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет.



В чём смысл жизни? Это слишком философский вопрос. Наверное, в гармонии: чтобы всё было хорошо и гармонично во всех сферах жизни, интересах. Чтобы ты понимал, что идёшь правильно, и не было никаких сожалений. Плюс поступать по совести. Наверное, в этом и есть смысл жизни», — приводит слова Сычёва «Гол».



Сычёв начинал карьеру в тамбовском «Спартаке», после чего перебрался в одноимённый клуб из Москвы. Затем Дмитрий перешёл в «Марсель», откуда через год вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». Впоследствии экс-форвард играл за минское «Динамо», «Волгу», «Окжетпес» и «Казанку».

Роналду занял 6-е место в списке самых дорогих талантов 2004 года, Сычёв — 18-й