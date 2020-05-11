Жена Павла Погребняка: мой муж и соцсети несовместимы
Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что муж запрещает ей выставлять семейную жизнь напоказ.
«Иногда так хочется с вами поделиться нашими семейными буднями — как мы дурачимся, готовим вместе пельмени, муж раскатывает тесто, но у нас табу на выставление всей нашей жизни в соцсети! Можно только то, что согласовано с мужем! А если вы уже успели заметить, он и соцсети несовместимы», — написала Мария на своей странице в «Инстаграме».
Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе). В его активе два гола.
«Муж пошёл по тёлочкам». Жена Погребняка опубликовала фото из коровника
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