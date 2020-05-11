Клубы АПЛ из нижней половины таблицы выступают за отмену вылета в Чемпионшип

Все 20 клубов английской Премьер-лиги хотят доиграть сезон-2019/2020, но большинство из тех, кто находится в нижней половине турнирной таблицы, выступают за отмену вылета в Чемпионшип, сообщает Sky Sports.

Представители этих команд считают, что будет несправедливо, если кто-либо отправится во второй дивизион по итогам этой кампании, поскольку 92 оставшихся матча, скорее всего, придётся проводить без болельщиков на нейтральных стадионах.

Руководство АПЛ на сегодняшнем собрании предупредит клубы, что в случае досрочного завершения сезона, они могут потерять больше денег, чем при вылете в Чемпионшип.

На этот момент известно о как минимум шести командах, у которых есть претензии к проведению матчей на нейтральных аренах. Речь идёт о «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед», «Борнмуте», «Астон Вилле» и «Норвич Сити».

Чтобы возобновить сезон, нужны голоса 14 клубов.