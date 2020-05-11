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Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом,
Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку
Футбол / РПЛ 0

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата, владельца московского клуба и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.

«Вроде с братом всё нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идёт на поправку. Теперь слово медицине», — приводит слова Федуна ТАСС.

7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован.

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

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