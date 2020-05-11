Футболисты «Реала» спустя два месяца вернулись к тренировкам на клубной базе
Мадридский «Реал» сообщил о возвращении футболистов команды к тренировкам на клубной базе.
Сегодняшнее занятие стало первым для «сливочных» за 60 дней – с момента приостановки работы из-за пандемии коронавируса.
Фото доступно в «твиттере» «Реала».
Фото доступно в «твиттере» «Реала».
Напомним, в марте большинство турниров по всему миру, среди которых и испанская Примера, было приостановлено в связи с распространением COVID-19. Испания же стала одним из главных очагов пандемии в Европе.
«Реал», набрав 56 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (58). Тройку лидеров замыкает «Севилья» (47).
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
«Реал» намерен сократить оклады игроков на 30 процентов. Больше всех потеряют Бэйл и Рамос
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