Футболисты «Реала» спустя два месяца вернулись к тренировкам на клубной базе

Мадридский «Реал» сообщил о возвращении футболистов команды к тренировкам на клубной базе.



Сегодняшнее занятие стало первым для «сливочных» за 60 дней – с момента приостановки работы из-за пандемии коронавируса.

Фото доступно в «твиттере» «Реала».

Фото доступно в «твиттере» «Реала».

Напомним, в марте большинство турниров по всему миру, среди которых и испанская Примера, было приостановлено в связи с распространением COVID-19. Испания же стала одним из главных очагов пандемии в Европе.



«Реал», набрав 56 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (58). Тройку лидеров замыкает «Севилья» (47).



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.