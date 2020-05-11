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Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у футболиста
Футбол / Прочие турниры 0

Бюро исполкома Ассоциации белорусской федерации футбола приняло решение о переносе матча 9-го тура чемпионата страны «Минск» — «Неман», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча должна была пройти 15 мая на стадионе «Трактор» в Минске. Также перенесён матч 5-го тура первой лиги Беларуси «Арсенал» (Дзержинск) — ГОБЖД, который должен был состояться 16 мая на стадионе «РЦОР-БГУ» в Минске.

Решение о переносе игр было принято из-за того, что у футболистов «Минска» и дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие коронавирусной инфекции.

«Ассоциация белорусской федерации футбола продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», — говорится в заявлении организации.

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