«Реал» планирует проводить домашние матчи на базе клуба минимум до января 2021 года
Руководство «Реала» планирует проводить оставшиеся домашние матчи команды в чемпионате Испании на базе в Вальдебебасе, сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб вернётся на стадион «Сантьяго Бернабеу», если зрители будут допущены на спортивные арены. Ожидается, что в противном случае «Реал» буде играть на базе минимум до января 2021 года.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.
Читайте также
- 11 мая 2020
-
18:38
-
18:29
-
18:16
-
18:13
-
17:57
-
17:51
-
17:39
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
16:56
-
16:55
-
16:31
-
16:26
-
16:23
-
15:55
-
15:48
-
15:28
-
15:25
-
15:13
-
14:58
-
14:47
-
14:27
-
14:23
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:27
-
13:10
-
13:07
-
12:38
-
12:14
-
11:59
-
11:44
-
11:30
Партнерский контент