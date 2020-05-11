«Реал» планирует проводить домашние матчи на базе клуба минимум до января 2021 года

Руководство «Реала» планирует проводить оставшиеся домашние матчи команды в чемпионате Испании на базе в Вальдебебасе, сообщает AS.



По информации источника, мадридский клуб вернётся на стадион «Сантьяго Бернабеу», если зрители будут допущены на спортивные арены. Ожидается, что в противном случае «Реал» буде играть на базе минимум до января 2021 года.



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.