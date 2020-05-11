Немецкий футбольный союз объявил даты проведения полуфиналов и финала Кубка Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте объявил даты проведения оставшихся матчей Кубка Германии.



Полуфинальные матчи турнира пройдут 9 и 10 июня. Финальная игра состоится 4 июля. Напомним, в 1/2 финала Кубка Германии мюнхенская «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Саарбрюккен» встретится с леверкузенским «Байером».

Напомним, сезон в чемпионате Германии возобновится 16 мая. Он был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.