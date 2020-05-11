Эсекьель Гарай и его жена встретились с детьми после двухмесячной разлуки

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай и его жена Тамара Горро впервые встретились с детьми после двухмесячной разлуки.

Футболист и его супруга в середине марта отправили детей к дедушке в Мадрид, а через несколько дней заразились коронавирусом. Несмотря на выздоровление, они не могли забрать детей из-за ограничения на поездки в Испании.

«Наконец-то! После двух месяцев разлуки с нашими детьми мы снова встретились. Простите за плохое качество видео. Его снимала моя мама, я отредактировала его. Оно является таким ценным, поэтому я опубликовала его.



У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Я боялась неуверенности и боли из-за того, что не знала, когда смогу обнять своих детей», — написала Горро в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».