«Чтобы все попугаи славили тренера-победителя!» Губерниев поздравил Сёмина с днём рождения

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, которому сегодня, 11 мая, исполнилось 73 года.

«С огромным удовольствием поздравляю с ДР Юрия Сёмина! Желаем ему удачи, здоровья, чтобы всё золото разных чемпионатов и турниров приближалось к Сёмину стремительной серебряной ланью и чтобы все говорящие попугаи мира славили прекрасного тренера-победителя!» — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.

Напомним, что ранее Губерниев был недоволен решением Федерации спортивных журналистов России назвать Сёмина лучшим тренером по итогам 2019 года. По его словам, данное решение принимали «серебряные олени». На это наставник «железнодорожников» ответил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».