Лионель Месси оказал финансовую помощь восьми аргентинским больницам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал € 500 тыс. на борьбу с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.
По информации источника, средства были направлены в фонд Гаррахана, который распределил деньги среди восьми больниц Аргентины. Благодаря пожертвованным средствам больницы смогли приобрести пять аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, многопараметрические мониторы и другое медицинское оборудование.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек.
- 11 мая 2020
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