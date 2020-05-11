Владикавказская «Алания» оказала материальную помощь 450 малоимущим семьям, сообщается на официальном сайте клуба.

«Немало наших родственников, коллег, знакомых и соседей остались либо совсем без средств к существованию, либо оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Именно поэтому президент нашего клуба Владимир Валерьевич Гуриев выступил с инициативой помочь таким категориям граждан.



Профильные органы государственной власти республики и волонтёрские организации предоставили нам списки многодетных семей, малоимущих и семей с одним кормильцем. Всего около 450 домов во всех без исключения районах Осетии.



Мы, сотрудники клуба и футболисты, с большим энтузиазмом откликнулись на предложение Владимира Валерьевича лично развезти материальную помощь по предоставленным адресам. Почему именно финансы? Давайте будем предельно откровенны. Именно такую помощь сейчас ждут наши люди. Те, кому нужны продукты и товары первой необходимости, приобретут их на полученные средства. Но ведь есть и те, кому нужно оплатить кредит, купить лекарства и так далее.

Мы вместе с вами с нетерпением ждём, когда пандемия пойдёт на спад и мы вернёмся к нормальной жизни. Спасибо за ваше терпение. Ждём не дождёмся встречи на родном стадионе!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Видео можно посмотреть на канале ФК «Алания» в YouTube.