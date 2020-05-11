Чемпионат Дании возобновится 28 мая
Сезон-2019/2020 в чемпионате Дании возобновится 28 мая, сообщается на официальном сайте турнира. Чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В датском чемпионате осталось провести два тура и один ранее перенесённый матч, с которого и будет возобновлён турнир. Ожидается, что сезон в турнире будет завершён 7 июня.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 284 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн человек. В Дании на 11 мая зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 533 человека.
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