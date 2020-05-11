Ломбертс: благодарен фанатам «Зенита» за память, но мне пришлось заплатить высокую цену

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил выступление петербургской команды в Кубке УЕФА сезона-2007/2008.



«Я был очень разочарован, так как получил незаслуженную красную карточку в матче с «Эвертоном» и пропустил встречу с «Вильярреалом». Я тянулся, чтобы остановить прострел, но не коснулся мяча рукой, это отчетливо видно на повторах. Наш выход в плей-офф можно назвать чудом. Тогда в группе играло 5 команд и было 4 матча. Последний тур мы пропускали, я был уже в отпуске, и для меня это была глубокая ночь. Я смотрел матч «АЗ Алкмар» — «Эвертон» по телевизору и сразу узнал, что мы вышли. Это было что-то потрясающее. Несмотря на большое количество ошибок мы прошли дальше.



Первый матч я смотрел на стадионе с моей женой, было очень холодно. На трибунах было много болельщиков, я был рад увидеть тот гол, с которым нам немного повезло, но он был просто необходим — все понимали, что ответная встреча будет очень тяжёлой. Игра в Испании была непростой, я впервые вышел на поле после зимнего перерыва. «Вильярреал» был очень силён, нам нужен был гол, но моментов не было. По сути, единственным шансом на гол был стандарт. К счастью, один из таких штрафных мы реализовали. Был навес на дальнюю штангу, голкипер вышел слишком далеко, я сыграл головой прямо перед его руками. Ткнул мяч в сторону, там был Паша Погребняк, который переправил мяч в сетку. Думаю, если бы не он, кто-то выбил бы его подальше. Тот момент я уже не видел, так как врезался в голкипера и упал на штангу. Я потерял равновесие и ничего не смог сделать. Вывихнул ногу и порвал связки. До сих пор я физически ощущаю последствия травмы. Думаю, с этим чувством я буду жить до конца своих дней. Этот момент кардинально изменил мою жизнь. Травма сказывается, когда я езжу на велосипеде, плаваю, гуляю. Моё колено не будет прежним, если только ученые не изобретут что-то для трансплантации хряща.



Я сразу понял, что травма серьёзная, так как у меня уже было нечто подобное на другом колене, но я старался быть на позитиве. Сказал себе, что если всё пройдет, как в прошлый раз, всё не так плохо. Сначала всё было действительно не так плохо, так как я порвал связки лишь частично. Я был в порядке, но всё изменилось после одного-двух месяцев. Прямо перед тем как я должен был вернуться в общую группу, я сломал колено окончательно, вместе с мениском. И это было огромной проблемой, из-за которой теперь у меня нет хряща. Но это жизнь.



Я отправился в раздевалку и ждал там до конца матча. Даже вышел обратно на поле, чтобы после матча поблагодарить фанатов. Потом мы отправились в Нидерланды, чтобы готовиться к следующим матчам. В Амстердаме меня осмотрели и поставили диагноз.



У меня тот эпизод с травмой вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, гол был необходим, я был просто обязан дотянуться до мяча. Но это лишь маленький момент из длинного пути к кубку. У нас было много других важных моментов той весной. Я благодарен судьбе, что отдал голевой пас, который позволил нам пройти дальше, но в то же время эта травма повлияла на мою жизнь. Так что, если вы спрашиваете, повторил бы я тот поступок ещё раз, я скажу, что сомневаюсь. В любом случае я благодарен болельщикам, которые до сих пор вспоминают меня, но мне пришлось заплатить очень высокую цену. Главное, что в итоге мы смогли взять кубок», — передаёт слова Ломбертса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Напомним, что «Зенит» проводит повторы трансляций всех матчей плей-офф победного для команды розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008. В данный момент на официальном сайте петербургского клуба проходит трансляция ответного матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Вильярреал» — «Зенит». Следующая трансляция пройдёт 14 мая и начнётся в 20:00 мск. Петербургский «Зенит» покажет матч с «Марселем».