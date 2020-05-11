Источник: Лука Йович едва выжил после падения со стены дома

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, сообщает Kurir.
«Лука действительно был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Всё произошло случайно», — сообщил источник, близкий к семье игрока.
«Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. В подавляющем большинстве случаев перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты», — сказал специалист по спортивной медицине Хосе Гонсалес, который ранее работал в «Атлетико».
Медицинской службе Мадрида не потребовалось много времени, чтобы определить, что игрок получил травму гораздо раньше, чем об этом сообщил. Подобные действия форварда привели в ярость руководство клуба.
«Пожалуйста, поймите меня, я ничего не могу вам сказать. Из клуба поступило указание, что никто, даже Лука, не должен ничего говорить», — сказал отец игрока.
- 11 мая 2020
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