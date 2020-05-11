Малафеев — о матче с «Вильярреалом» в Кубке УЕФА: я ничего был тогда! И прыгал, и отбивал

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев вспомнил выступление петербургской команды в Кубке УЕФА сезона-2007/2008.



«Как узнал, что «Зенит» вышел в плей-офф? Я был тогда дома, это была странная ситуация. Мы вышли с пятью очками, слабо верилось в выход. Сколько себя помню, «Зениту» никогда не фартило, соперники играли не так, как нам надо было. Но подсознательно думаешь: «Ну когда-то же должно повезти, когда-то должны сойтись звёзды так, чтобы результат соперников был в нашу пользу».



Наша дорога к кубку в целом была тернистой, нам попадались команды уровня Лиги чемпионов. С другой стороны, это вызов. Помню, как обсуждали с ребятам шансы на кубок. Мнения разделились: одни говорили, что всё возможно, другие отвечали, что шансов нет — посмотрите, с кем мы играем. Но по мере продвижения по турниру даже пессимисты переходили на другую сторону. Нас объединяла идея и цель выиграть. В тот момент нам переносили матчи внутреннего чемпионата. Это помогло, пусть и в ущерб чемпионату России, — могли накопить силы, физические и эмоциональные. Многие игроки тогда были на пике своей формы или подходили к ней.



С каким настроем ехали в Испанию? Один мяч — хорошее преимущество, была задача поймать соперника на контратаке, потому что после этого испанцам нужно было бы забивать уже три мяча. Выездной гол был очень кстати. Но что началось потом… Никто не мог понять. Я недавно пересматривал все эти матчи. Я смотрю — а я ничего был тогда! И прыгал, и отбивал. Тогда ты делал свою работу, а сейчас, когда понимаешь, что уже вряд ли сможешь повторить, обращаешь внимание. Но могу сказать, что в пропущенных мячах можно было получше сыграть. Хотя в то же время были моменты, когда с метра мне били прямо в руки.



В какой-то момент пошла череда удалений, мы даже мяч не могли выбить на чужую половину поля. У «Вильярреала» и в первом тайме были моменты, а тут уж тем более. У нас была задача просто отстоять преимущество. Нас мало, но мы в тельняшках, как говорится. Отбивались из последних сил. Если бы матч длился на 10-15 минут дольше, то соперник бы додавил.



Установки от Адвоката? «Focus» и «Concentration». Я сейчас вспомнил матч, мы играли с «Байером» дома после победы со счётом 4:1. Дома нам забивает Булыкин, а Адвокат говорил мне: «Тяни время». Счет 0:1, двадцатая минута, нас всё устраивает. Смотрю на тренера, он показывает — клади мяч на землю. Я опускаю, никто из своих ко мне не подбегает. Болельщики уже начинают посвистывать, соперники тоже не бегут. А Адвокат продолжает: «Стой, не выбивай!». Мне уже наши ребята начинают кричать, чтобы выбивал. Я в перерыве говорю: «Давайте определяться — мы либо тянем до конца, либо играем».



Что чувствовал, когда прозвучал финальный свисток? На самом деле были в карьере и более драматичные матчи. И в Порту, и со сборной в 2003 году с Уэльсом. Здесь ждал, но игра была интересная. Мне нравится, когда у меня есть работа. Все понимали, что, даже если не пройдёшь дальше, никто не обвинит в таких условиях. Да, была радость от свистка, но с каким-то нетерпением не ждали. Просто удовольствие, что прошли дальше», — передаёт слова Малафеева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Напомним, «Зенит» проводит повтор трансляций всех матчей плей-офф победного для команды розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008. В данный момент на официальном сайте петербургского клуба проходит трансляция ответного матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Вильярреал» — «Зенит». Следующая трансляция пройдёт 14 мая и начнётся в 20:00 мск. Петербургский «Зенит» покажет матч с «Марселем».

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