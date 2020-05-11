Рибалта: клубы скорее будут держать своих игроков, чем неудачно их продавать

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился своим мнением о том, как будет работать трансферный рынок в условиях финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
«Я не думаю, что цены на игроков сильно упадут. Может быть, в каких-то случаях стоимость немного и опустится, но считаю, что клубы скорее будут держать своих игроков, чем неудачно их продавать.
Очевидно, что в ближайшее окно не будет больших операций, но я думаю, что, как только решится ситуация с вирусом, футбол вернётся в своё нормальное состояние.
Нам следует подождать официальных заявлений от ФИФА, тогда можно будет оценивать конкретную ситуацию. А для начала надо увидеть, кто и как сможет доиграть чемпионаты и когда. После этого уже и мы сможем как-то планировать рынок.
Мне кажется логичным, что контракты игроков должны действовать, пока соревнование не закончится. Ситуация на футбольном рынке очень сложная и непредсказуемая. Мы находимся перед чем-то неизведанным. неопределённость действительно очень велика. Это влияет на весь мир. Я не думаю, что в ближайшее время можно ожидать больших трансферов на рынке в целом», — приводит слова Рибалты «Матч ТВ».
- 11 мая 2020
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