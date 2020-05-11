Ширл — о матче «Вильярреал» — «Зенит»: казалось, судья верил, что дальше пройдут испанцы

Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл вспомнил выступление петербургской команды в Кубке УЕФА сезона-2007/2008.



«Я был дома, в Чехии, когда стало известно о выходе «Зенита» в плей-офф Кубка УЕФА. Почти всегда провожу так отпуск. Там и смотрел игру. Все надеялись, что матч закончится с нужным для нас счётом. Что касается позиции, то я комфортно чувствовал себя в полузащите, мы играли в атакующий футбол. Могу сказать, что переход на новую схему стал для меня судьбоносным, помог сделать большой шаг вперёд.



Перед матчем с «Вильярреалом» на «Петровском» даже на холод не обращали внимания, думали только об игре. Гол был важен, все были сосредоточены на том, чтобы довести игру до конца с таким счётом. У Адвоката перед игрой была стандартная мотивационная речь: «Играйте в тот футбол, в который умеете, не подстраивайтесь под соперника». Мы верили, что при достойной работе можем добиться нужного результата. Все в клубе ждали тот проход.



Эпизод с аутом? Судья немного расстроил. На стадионе все верили, что дальше пройдёт «Вильярреал». Казалось, что даже судье передались эти мысли. При счёте 1:1 я взял мяч в руки, но не собирался тянуть время. Нам просто была нужна небольшая пауза, чтобы перевести дух и доиграть матч до конца. Были ли ещё такие нелепые удаления в моей карьере? Мы сыграли с «Крыльями Советов» вничью — 1:1, и меня удалили, по сути, после окончания игры. Мы шли в раздевалку, началась перепалка с судьями, я завёлся и не удержал себя в руках. Тогда я дорого за это заплатил — меня дисквалифицировали на семь матчей, это был жуткий простой. Вся потасовка была глупостью, конечно», — передаёт слова Ширла корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Напомним, «Зенит» проводит повторы трансляций всех матчей плей-офф победного для команды розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008. В данный момент на официальном сайте петербургского клуба проходит трансляция ответного матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Вильярреал» — «Зенит». Следующая трансляция пройдёт 14 мая и начнётся в 20:00 мск. Петербургский «Зенит» покажет матч с «Марселем».

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