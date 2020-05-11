Вячеслав Малафеев рассказал об отношениях с братом, который также играл за «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об отношениях с братом Сергеем, который также играл за петербургский клуб.

«Соперничество в спорте между братьями. Если в семье несколько детей, родители часто отдают их в одну спортивную секцию. Также было и у нас с братом: оба занимались футболом и Сергей начал играть в спортшколе «Смена» раньше (сейчас это академия ФК «Зенит»).

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Было ли между нами чувство зависти к успехам друг друга? Нет. Во многом — благодаря правильному воспитанию. А вот правильное соперничество было всегда: папа часто давал возможность посоперничать, неважно, играли мы в шашки или устраивали соревнование, кто больше подтянется.

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Я знал, что изначально на брата возлагали больше надежд. Меня как будущего футболиста это стимулировало и заставляло заниматься усерднее и больше. Во мне росло здоровое чувство конкуренции, я старался догнать и перегнать Сергея.

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Несмотря на спортивное соперничество мы с ним никогда не соревновались за родительскую любовь. Нас любили одинаково, вне зависимости от побед и поражений. Родители должны помнить, что их дети на поле — футболисты, на ринге — боксеры, на корте — теннисисты, но дома — сыновья. Я считаю, это залогом здоровых отношений между братьями.

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Сейчас у нас с братом хорошие отношения, мы часто шутим в адрес друга друга, в том числе и на спортивную тему, и часто довольно колко. Но не обижаемся, ведь оба знаем: мы — одна семья», — написал Малафеев в своём «инстаграме».