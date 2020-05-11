Жена Семака — о супруге: он всё время делает мне больно

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о взаимоотношениях с супругом.



«Он всё время делает мне больно, пытаясь обнять или прижать, когда я меньше всего этого жду, каждый раз случайно попадая пальцами под рёбра или в другое чувствительное место. Я в ответ на это издаю протяжный стон. Он хохочет. Я могу заснуть только с открытым окном, а он любит тепло. Он обожает подолгу ходить пешком, а я отовсюду пытаюсь вызвать такси. Я могу потеряться в незнакомом городе, он нет. Он долго и старательно всё взвешивает, я принимаю решения мгновенно. Поэтому я довольно часто жалею о содеянном, а он почти никогда.

В семье я «злой полицейский», он — «добрый». Несмотря на то что «злой полицейский» запрещает искать защиты у «доброго», дети идут поплакаться «доброму» тайно, пока «злой полицейский» спит. Я вскипаю за секунду, и выражения, которые говорю в порыве гнева, вполне могли бы войти в лексический словарь самых мощных, изощрённых ругательств на русском языке (без применения ненормативной лексики). Чтобы вывести его из себя, надо сильно постараться, но до ругательных выражений дело, скорее всего, так и не дойдёт. Через полчаса я искренне удивляюсь, почему все вокруг с такими кислыми лицами, ведь меня уже давно отпустило. Он отходит не так скоро, но у нас есть правило — никогда не отказывать друг другу в примирении, поэтому, тяжело вздыхая, отпускает плохое навсегда.

Мы редко засыпаем в ссоре, умеем вовремя остановиться, чтобы не усугублять положение. Мы единомысленны практически во всём, кроме государственной системы образования. Мы всю жизнь мечтаем о деревянном доме с большой террасой у озера, коровах, козах, курах и лошадях и всю жизнь живём в далёких от этой картинки обстоятельствах. Мы с самого начала договорились вкладывать деньги не в роскошные машины и яхты, а в будущее наших детей. Наша духовная жизнь неразделима, мы знаем, куда идём, и чётко следуем плану. Мы часто падаем, но никогда не залёживаемся, а встаём и идём дальше, поддерживая друг друга. Если одному сейчас тяжело, второй всегда возьмёт на себя его обязанности. Мы знаем друг о друге абсолютно всё и умеем вовремя стереть «ненужные» участки памяти», — написала Анна Семак на своей странице в «Инстаграме».