Жена Песьякова — о Фролове: футболисты на рабов не смахивают, грех жаловаться

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, поделилась мнением об интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал правительство Российской Федерации.
«Начну с того, что мне в принципе странно, что он об этом говорит, — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
Если это переживания за народ, то тут нужно задумываться о том, что ты публичный человек. А поскольку это так, то любое подобное высказывание своего мнения нужно согласовывать с клубом. Наверное.
С другой стороны, формально же у нас свобода слова? Он высказал мнение, не более.
А по сути его высказываний — там всё свалено в одну кучу: недостаточные меры помощи со стороны правительства, чипизация, вакцинация — всё вместе. А это действительно сложный для комментария вопрос. Что-то он говорит по делу, и это факт. Что-то определённо лишнее. Оценку я здесь дать не могу», — написала Песьякова в «сториз» своего «инстаграма».
- 11 мая 2020
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