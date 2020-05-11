Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко стал объектом расследования УЕФА и ФИФА, сообщает агентство AP.
По информации источника, Павелко, который ранее был членом исполнительного комитета УЕФА, подозревается в коррупции. С сентября 2018 года спортивный функционер вёл переписку со следователями УЕФА, чтобы объяснить многомиллионные платежи, которые он отправлял украинской федерации в 2017 году. В УЕФА отказались от комментариев по этому делу.
Отмечается, что прокуратура Швейцарии допрашивала Павелко в прошлом году после того, как журналист издания L'illustre сообщил, что по телефону из Украины ему угрожали расправой. В журнале были опубликованы материалы о деньгах, отправленных УЕФА на Украину.
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