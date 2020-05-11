А. Медведев: заявление Путина отражает то, что мы достигли фазы стабилизации
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о завершении периода нерабочих дней.
«Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим. При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата. Если решение о возобновлении сезона будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня», — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, Российская Премьер-Лига была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков.
Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
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