А. Медведев: заявление Путина отражает то, что мы достигли фазы стабилизации

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о завершении периода нерабочих дней.

«Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим. При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата. Если решение о возобновлении сезона будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, Российская Премьер-Лига была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Лидером турнира является «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков.