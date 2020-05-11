ЦСКА вновь интересуется защитником «Крузейро» Кака
Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает UOL.
По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован московский ЦСКА. Зимой текущего года «армейцы» уже сообщали о своём интересе к Кака, однако игрок принял решение не перебираться в Европу. Ожидается, что в ближайшее время «Крузейро» получит новое предложение от ЦСКА. Сообщается, что защитником интересуется также «Атлетико Паранаэнсе».
Кака является воспитанником «Крузейро», контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором 1 забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.
Защитник «Крузейро», которым интересовался ЦСКА, решил остаться в Бразилии
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