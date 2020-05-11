Лапорта намерен вновь стать президентом «Барселоны» и вернуть в клуб Гвардиолу
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что он собирается принять участие в выборах нового главы каталонского клуба.
Лапорта рассказал, что он «взволнован» перед выборами, которые пройдут в 2021 году. Экс-глава каталонцев сообщил, что он хочет вернуть в команду бывшего наставника Хосепа Гвардиолу, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».
«Я бы очень хотел, чтобы Гвардиола вернулся, но теперь он в «Манчестер Сити». Поэтому Пеп должен сам принять решение. Он является эталоном для «Барселоны», и многие каталонцы хотели бы, чтобы он снова тренировал команду», — приводит слова Лапорты СОРЕ со ссылкой на TV3.
Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За тот период клуб выиграл 13 трофеев.
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