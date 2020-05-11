Пятикратный чемпион Испании в составе «Реала» Ико Агилар скончался в возрасте 71 года
«Реал» на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего нападающего мадридской команды Ико Агилара. Экс-форварду был 71 год. Причина смерти не сообщается.
Агилар играл за «Реал» с 1971 по 1979 год. За мадридскую команду он провёл 190 матчей и забил 50 голов. В составе «Реала» Агилар — чемпион Испании (1972, 1975, 1976, 1978, 1979) и обладатель Кубка страны (1974, 1975). Агилар выступал за такие команды, как «Расинг», «Спортинг» и «Райо Вальекано». На его счету 3 матча и 1 гол за национальную команду Испании.
«Реал», президент клуба и совет директоров выражают глубокие соболезнования в связи со смертью Ико Агилара, одного из легендарных игроков клуба», — говорится в заявлении пресс-службы «Реала».
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