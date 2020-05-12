Роуз — о возобновлении сезона: мне плевать на моральный дух нации. Жизнь людей под угрозой

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, выступил против возобновления сезона в чемпионате Англии.



«Правительство говорит, что мы возвращаем футбол, потому что это поднимет моральный дух нации. Да мне плевать на моральный дух нации. Жизнь людей находится под угрозой. Не следует даже говорить о возобновлении сезона, пока число заражённых резко не пойдёт вниз. Это чушь. В пятницу я пройду тест. Подождём, посмотрим.



Я даже не слушал объявление о том, что футбола не будет до 1 июня, или что-то там ещё. Не обращаю на это никакого внимания. Мне грустно, что люди болеют и страдают. Сейчас футбол должен быть на последнем месте», — приводит слова Роуза Goal.com.

Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня