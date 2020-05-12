«Лапша», ярко-розовые волосы и хипстерские стрижки — смелые причёски Неймара. Фото

Неймара всё больше воспринимают как скандальную фигуру, особенно учитывая последний год, но, если посмотреть именно на его футбольные результаты, пожалуй, он всё ещё остаётся главным претендентом на то, чтобы стать лучшим футболистом мира после ухода Лионеля Месси (32 года) и Криштиану Роналду (34 года).

В 2017 году бразилец перешёл из испанской «Барселоны» в «ПСЖ». Несмотря на постоянные травмы и скандалы, форвард получает € 3 млн в месяц. При этом для 28-летнего Неймара эта сумма не предел. Финансовые аналитики уверены, что, когда Месси и Роналду уйдут из большого футбола, доходы Неймара значительно возрастут.

Частая смена имиджа ещё больше привлекает внимания к персоне Неймара со стороны СМИ и болельщиков. Предлагаем вашему вниманию самые странные и смелые причёски бразильского форварда Неймара от специальных фотокорреспондентов мировых изданий.