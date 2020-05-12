Экс-спортивный директор «Зенита» Чинквини рассказал, в чём Ал. Миранчук лучше Головина

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини сравнил двух самых ярких молодых звёзд России — Алексея Миранчука, из московского «Локомотива», и Александра Головина, представляющего «Монако».

«Головин — важный игрок, очень талантливый полузащитник, после захватывающего старта он немного остановился в своём развитии. Надо сказать, что из-за своей культуры игрокам из России трудно обосновываться в Европе. Хотя он очень хороший игрок. Миранчук — игрок, угрожающий воротам и обладающий сверхтонкой техникой. Он, безусловно, лучший игрок.

Из-за своей культуры, индивидуальности, образа жизни им трудно приживаться в европейских чемпионатах. Мы не должны забывать, что у многих россиян, прибывших в Италию, были трудности, но это верно для европейцев в целом, например Иан Раш в «Ювентусе». Адаптация к этому типу футбола проблематична. Русские добиваются большего успеха в Испании. Лично я бы отдал деньги за Миранчука. Конечно, Головин очень техничный игрок, хотя, возможно, физически он не так сильно развит, в то время как Алексей имеет физическое, техническое и личностное доминирование», — приводит слова Оресте портал Tribul Football.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года за € 30 млн. В сезоне-2019/2020 в 25 матчах чемпионата Франции Головин забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.



Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса» и «Милана». 24-летний хавбек защищает цвета «Локомотива» на протяжении всей карьеры начиная с 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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