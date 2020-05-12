Р. Де Бур: в «Барселоне» Коутиньо дублировал задачи Месси

Бывший игрок «Барселоны» Рональд де Бур выразил мнение, почему бразилец Фелиппе Коутиньо не смог раскрыться в каталонском клубе.

«Коутиньо был игроком, через которого строилась игра «Ливерпуля». В «Барселоне» он мог выполнять меньший объём работы, но дублировал задачи Месси. Поэтому «Барселона» была более уязвима, так как сразу два игрока были избавлены от оборонительных функций. Есть только один футболист, кто может делать это, и это Месси. Сложно адаптироваться сразу под двух игроков.

Коутиньо – великолепный игрок, но иногда он не подходит под стиль игры команды. Это не означает, что он плохой игрок. В другом клубе у него, возможно, было бы всё отлично. В «Барселоне» ему не повезло находиться рядом с Месси, из-за чего ему приходилось изменять свою роль», — приводит слова Рональда Де Бура Daily Express.

Коутиньо перешёл в «Баварию» летом 2019 года из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.