Мальдини: Рангнику было бы неплохо пересмотреть общие концепции уважения

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи относительно прихода в «Милан» немецкого специалиста Ральфа Рангника.
«Я никогда не разговаривал с Рангником и я не понимаю, на чём основаны его заявления. При этом могу заявить, что владельцы никогда ничего мне не говорили. Но некоторые выводы уже сделаны.
Он говорит о возможной роли с неограниченными полномочиями для принятия решений в спортивной и технической части. Ральф вторгается в отделы, где работают профессионалы с действующими контрактами.
У меня есть совет для Рангника. Прежде чем учить итальянский язык, ему неплохо было бы пересмотреть общие концепции уважения и понять, что в клубе сейчас во всех областях, контроль над которыми он запрашивает, работают профессионалы и, несмотря на все трудности, пытаются завершить сезон, ставя интересы «Милана» выше своей гордости», — приводит слова Мальдини Goal.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ныне работающий над спортивными проектами компании «Ред Булл», подтвердил, что «Милан» контактировал с ним по поводу назначения на пост главного тренера.
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