За победу в чемпионате Франции игроки «ПСЖ» получат телефоны, покрытые золотом

Игроки французского «Пари-Сен Жермен» получат эксклюзивные награды за победу в Лиге 1 от компании «I Design Gold», выпускающей эксклюзивные предметы с золотым покрытием, сообщается в «инстаграме» производителя.



Футболисты парижского клуба получат телефоны, покрытые 24-кратным золотом, с гравировкой имени и номера.

Фото можно посмотреть в «инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.



Ранее Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса.