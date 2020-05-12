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За победу в чемпионате Франции игроки «ПСЖ» получат телефоны, покрытые золотом

За победу в чемпионате Франции игроки «ПСЖ» получат телефоны, покрытые золотом
Футбол / Франция 0

Игроки французского «Пари-Сен Жермен» получат эксклюзивные награды за победу в Лиге 1 от компании «I Design Gold», выпускающей эксклюзивные предметы с золотым покрытием, сообщается в «инстаграме» производителя.

Футболисты парижского клуба получат телефоны, покрытые 24-кратным золотом, с гравировкой имени и номера.

Фото можно посмотреть в «инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Ранее Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Режим чрезвычайного положения во Франции продлён до 10 июля
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