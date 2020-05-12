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Каннаваро: в «Барселоне» все смотрели на Месси, но я смотрел на Иньесту

Каннаваро: в «Барселоне» все смотрели на Месси, но я смотрел на Иньесту
Футбол / Испания 0

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро отдал предпочтение экс-хавбеку «Барселоны» Андресу Иньесте, сравнив его с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Иньеста играл во второй лучше команде Испании, но за ним было здорово наблюдать. У него был невероятный стиль, нельзя было не любить его, когда вы видели, как он играл. Андрес был превосходным профессионалом. Он мне нравился. Все смотрели на Месси, но я смотрел на Иньесту», — приводит слова Каннаваро испанское издание AS.

Каннаваро выступал за «Реал» с 2006 по 2009 годы. За это время он дважды стал чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах, а также победил в Суперкубке Испании. Иньеста защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2018 годы. В настоящее время испанец играет в японском «Виссел Кобе».

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