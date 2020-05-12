Каннаваро: в «Барселоне» все смотрели на Месси, но я смотрел на Иньесту

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро отдал предпочтение экс-хавбеку «Барселоны» Андресу Иньесте, сравнив его с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Иньеста играл во второй лучше команде Испании, но за ним было здорово наблюдать. У него был невероятный стиль, нельзя было не любить его, когда вы видели, как он играл. Андрес был превосходным профессионалом. Он мне нравился. Все смотрели на Месси, но я смотрел на Иньесту», — приводит слова Каннаваро испанское издание AS.
Каннаваро выступал за «Реал» с 2006 по 2009 годы. За это время он дважды стал чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах, а также победил в Суперкубке Испании. Иньеста защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2018 годы. В настоящее время испанец играет в японском «Виссел Кобе».
- 12 мая 2020
-
05:24
-
05:00
-
04:41
-
04:26
-
03:22
-
02:12
-
01:52
-
01:20
-
00:53
-
00:51
-
00:32
-
00:26
-
00:13
- 11 мая 2020
-
23:51
-
23:48
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:02
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:35
-
21:23
-
21:16
-
21:06
-
20:54
-
20:37
-
20:31
-
20:01