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Александр Алиев: создаю канал в YouTube, называется «Вечерний кент»

Александр Алиев: создаю канал в YouTube, называется «Вечерний кент»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.

«Кенты, у меня будет ещё один канал. Я создаю новый канал. Называться он будет «Вечерний кент», как в России есть «Вечерний Ургант».

На этом канале я буду чаще выходить в YouTube. Будем общаться там. Из «Инстаграма» я чуть-чуть ухожу, но всё равно буду туда заходить. Все стримы будут именно на «Вечернем кенте», — сказал Алиев во время стрима на YouTube-канале «Кент».

Алиев завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал «Интер» из посёлка Боярка Киевской области. В составе киевского «Динамо» он дважды стал чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок страны.

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