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Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям

Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям
Футбол / РПЛ 0

Игроки грозненского «Ахмата» при поддержке регионального общественного Фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова поучаствовали в благотворительной акции по обеспечению продуктами питания малоимущих и нуждающихся семей, сообщает пресс-служба клуба из Чеченской Республики.

«Полторы тонны мяса было роздано оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям. По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики команды и волонтёры», — говорится в сообщении «Ахмата».

В чемпионате России, прерванном из-за пандемии коронавируса, грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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