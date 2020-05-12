Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям

Игроки грозненского «Ахмата» при поддержке регионального общественного Фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова поучаствовали в благотворительной акции по обеспечению продуктами питания малоимущих и нуждающихся семей, сообщает пресс-служба клуба из Чеченской Республики.

«Полторы тонны мяса было роздано оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям. По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики команды и волонтёры», — говорится в сообщении «Ахмата».

В чемпионате России, прерванном из-за пандемии коронавируса, грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.