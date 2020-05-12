Игроки «Ахмата» помогли продуктами малоимущим семьям
Игроки грозненского «Ахмата» при поддержке регионального общественного Фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова поучаствовали в благотворительной акции по обеспечению продуктами питания малоимущих и нуждающихся семей, сообщает пресс-служба клуба из Чеченской Республики.
«Полторы тонны мяса было роздано оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям. По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики команды и волонтёры», — говорится в сообщении «Ахмата».
В чемпионате России, прерванном из-за пандемии коронавируса, грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Александр Алиев: создаю канал в YouTube, называется «Вечерний кент»
Читайте также
- 12 мая 2020
-
07:21
-
06:02
-
05:43
-
05:24
-
05:00
-
04:41
-
04:26
-
03:22
-
02:12
-
01:52
-
01:20
-
00:53
-
00:51
-
00:32
-
00:26
-
00:13
- 11 мая 2020
-
23:51
-
23:48
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:02
-
22:58
-
22:42
-
22:33
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:35
-
21:23
-
21:16
-
21:06
-
20:54
Партнерский контент