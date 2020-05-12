Источник: «Реал» и «Атлетико» ведут переговоры по Хамесу, вероятность перехода — 80%

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес с большой вероятностью продолжит карьеру в «Атлетико».



Как сообщает AS со ссылкой на журналиста Хавьера Эрнандеса Боннета, «сливочные» и «матрасники» уже обсуждают потенциальный трансфер колумбийцы, и их переговоры находятся на продвинутой стадии. Несмотря на интерес к хавбеку со стороны других клубов, источник оценивает вероятность сделки в 80 процентов.



Ранее сообщалось, что в услугах Хамеса заинтересованы «Эвертон», «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Интер Майами».



Родригес перешёл в «Реал» в 2014 году, а ранее выступал за «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо». Два последних сезона колумбиец провёл в «Баварии» на правах аренды. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 7 матчах чемпионата Испании, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

«Хамес — испорченный маленький мальчик». Журналист раскритиковал футболиста «Реала»