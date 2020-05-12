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Каннаваро: Мбаппе может пойти по стопам Роналду и перейти в «Реал»

Каннаваро: Мбаппе может пойти по стопам Роналду и перейти в «Реал»
Футбол / Испания 0

Бывший капитан национальной команды Италии Фабио Каннаваро поделился мнением об интересе мадридского «Реала» к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

«Реал» нуждается в таких игроках, как Мбаппе, который может пойти по стопам Криштиану Роналду. Это нормально, что «сливочные» хотят его приобрести, но также следует учитывать, что владельцы «ПСЖ» не нуждаются в деньгах. Они амбициозны и хотят выиграть Лигу чемпионов.

Думаю, «Реалу» будет трудно заполучить Килиана. Президент «ПСЖ» — человек, который хочет побеждать. Я хорошо их знаю, они будут сражаться изо всех сил, чтобы сохранить своего футболиста», — приводит слова Каннаваро AS.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость 21-летнего француза оценивается в € 180 млн.

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