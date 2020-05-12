Бывший клуб Витселя, Каннаваро и Пато обанкротился и снялся с чемпионата Китая

Китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай» не примет участия в предстоящем розыгрыше Суперлиги.



Как сообщает Globo Esporte, накануне, 11 мая, клуб признал себя банкротом и снялся с чемпионата страны. Ожидается, что место команды в лиге займёт «Шеньчжэнь», вылетевший из неё по итогам прошлого сезона.



«Тяньцзинь Тяньхай», ранее называвшийся «Тяньцзинь Цюаньцзянь», был основан в 2006 году. В последние годы за клуб выступали такие известные футболисты, как Аксель Витсель, Алешандре Пато, Луис Фабиано и Антони Модест, а на посту главного тренера команды работали Фабио Каннаваро и Вандерлей Лушембурго.



В прошлом сезоне «Тяньцзинь Тяньхай» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. Нынешний розыгрыш первенства был отложен из-за пандемии коронавируса.

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