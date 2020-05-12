«ПСЖ» хочет купить двух футболистов «Милана»

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в приобретении полузащитников «Милана» Лукаса Пакеты и Исмаэля Беннасера, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Пакета выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне он отдал 1 результативную передачу в 19 матчах. Контракт Лукаса с красно-чёрными рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22,5 млн.

Беннасер является игроком «Милана» с 2019 года. В этой кампании хавбек отдал 1 результативную передачу в 23 встречах. Соглашение Исмаэля с красно-чёрными действует до 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 17,5 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хотел купить полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича, но босниец отказал парижанам ради перехода в каталонскую «Барселону».