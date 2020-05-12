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Адриен Рабьо сообщил «Ювентусу», что намерен оставаться во Франции. Клуб недоволен

Адриен Рабьо сообщил «Ювентусу», что намерен оставаться во Франции. Клуб недоволен
Футбол / Италия 0

У полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо возникли разногласия с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время футболисты бьянконери возвращаются в стан команды из своих стран, чтобы приступить к тренировкам в преддверии возможного возобновления сезона.

Рабьо же поступил иначе и уведомил «Ювентус», что намерен оставаться во Франции как можно дольше, чем вызвал недовольство клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно. Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

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