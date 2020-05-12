Ари поддержал челлендж, превратив дочь в «лошадь»

Нападающий «Краснодара» Ари в своём «инстаграме» поддержал набирающий популярность челлендж.
34-летний футболист опубликовал видео, на котором его дочь имитирует лошадь, а её волосы служат хвостом. Сам Ари при этом стоит спиной к камере и использует наушники как плеть, которой подгоняет «животное».
«Делай и отмечай друзей», — написал форвард.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион Российской Премьер-Лиги.
В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.
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