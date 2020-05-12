«Многие не выживут». Широков — о последствиях борьбы с коронавирусом в России

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями о последствиях борьбы с распространением коронавируса в стране.



«Что сильнее ударит по стране: коронавирус или его последствия? Последствия, конечно. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях. Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше всё будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадёт», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все турниры в мире, среди которых европейские топ-чемпионаты и Российская Премьер-Лига. Единственной страной в Европе, где не стали прекращать проведение матчей, стала Беларусь.

Широков: власти хотели обнуления какие-то, но сейчас у них ничего не пройдёт