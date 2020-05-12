Кузнецов: в «Рубине» кое-кто предложил Зинченко выйти на поле в шапке, чтобы его не узнали

Дмитрий Кузнецов, работавший ассистентом бывшего главного тренера «Рубина» Рината Билялетдинова, рассказал, как украинский защитник Александр Зинченко («Манчестер Сити») тренировался с казанской командой в 2014 году.
«Рубин» не спешил заявлять игрока, потому что там боялись штрафа. Хотя говорили, что у Зинченко был пункт в контракте — его можно было расторгнуть в случае военных действий. Но «Уфа» рискнула — а «Рубин» не рискнул.
Зинченко провёл три тренировки, после чего Билялетдинов спросил меня: «Где ты его взял? Его надо подписывать!» Увы, подписать не удалось из-за нефутбольных моментов. Не договорились с «Шахтёром».
Саша провёл в «Рубине» примерно полтора месяца. И ему не дали сыграть ни одной игры. Однажды был комичный случай. Кое-кто (не буду называть фамилию) сказал ему: «А давай ты сыграешь, но выйдешь на поле в шапке, чтобы тебя не узнали!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
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