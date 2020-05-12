Широков: в Европе и Америке огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о поддержке населения на фоне борьбы с коронавирусом.



«Вся Европа и Америка сидит дома. Там тоже большие проблемы. Что там, такие сумасшедшие деньги выделяют каждому? Мне кажется, что нет. Там не всем дают, только какому-то определённому кругу лиц. Там огромное количество бомжей. Им тоже раздают? Я не думаю. Почему тогда о них не говорят? Им, наверное, чуть легче. Они печатают деньги, не знаю, почему мы не можем напечатать. Говорят, что подскочит инфляция. Но не думаю, что нас это погубит. Вы же понимаете, сколько избыточной денежной массы, потом можно это изъять. Сейчас раздайте… Но не мне судить, я обыватель.



Вертолётная раздача денег? Как они дойдут до населения? Как определить, кому они нужны, а кто может подождать? Все промышленники у нас – олигархи. У них деньги есть, за счёт государства уже поимели бабки. Они теперь должны людям, которые работают на их заводах, помочь из своего кармана. Эти люди же им помогают, работая на предприятии. Вот и помоги в кризисный момент. Вон товарищ Дорси, который «Твиттер» основал, из трёх миллиардов своего состояния миллиард отдал. А у нас люди с 10 миллиардами долларов дают 10 миллионов рублей. И ощущение, что они герои нации. Надо вообще было это подальше спрятать и никогда не говорить», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

«Многие не выживут». Широков — о последствиях борьбы с коронавирусом в России