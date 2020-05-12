ЦСКА интересуется нападающим «Дженоа» Санабрией

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется 24-летним парагвайским нападающим «Дженоа» Антонио Санабрией.
Санабрия выступает за «Дженоа» на правах аренды. Футболист принадлежит «Бетису», который купил его у «Ромы» летом 2016 года за € 7,5 млн. Контракт Антонио с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 6,5 млн.
В нынешней кампании Санабрия забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах итальянской Серии А.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему чешскому защитнику нидерландского клуба «НЕК Неймеген» Йозефу Квиде.
«Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков.
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