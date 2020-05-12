Широков: Уткин хайпует на теме с Соловьёвым, его все забывают

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о конфликте между известным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.



«Оба неправы. Уткин хайпует на этой теме, кого-то всё задевает. Ему нужно поднять свой канал, Уткина все забывают. По большому счёту аналитики там никогда глубокой не было, сказать острое слово, может, иногда интересно.



Высказывание Уткина, что государство никак не помогает, а говорит только сидеть дома? Ну хорошо, он бы предложил какие-то идеи. Что значит «не помогает»? Может, я в экономике сильно не разбираюсь, но какие-то меры всё равно оказаны. Другое дело, что нижестоящие по уровню от правительства чиновники не всегда исполняют. Те же банки, они же тормозят какие-то правильные начинания. Я знаю, что люди приходили в банки поначалу, им говорили: «А вы докажите, что у вас из-за коронавируса все проблемы. Нужна справка». Где взять такую справку? У нас даже МФЦ не работает. Из-за этого и весь негатив. Члены кабинета правительства не могут контролировать каждый банк. Один пытался, по шее потом получил, я говорю про Решетникова», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Широков: в Европе и Америке огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?