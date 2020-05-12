Конте: Канте — один из лучших футболистов, которых я тренировал
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о французском полузащитнике лондонского «Челси» Н'Голо Канте.
«По моему мнению, Канте может играть на любой позиции в центре поля. Мы говорим об удивительном футболисте, топ-футболисте.
Он великолепен как с мячом, так и без него. Если в вашей команде есть Н’Голо, можете считать, что у вас на одного игрока больше, чем у соперника.
Он всегда улыбается. Канте очень положительный парень. Он — один из лучших футболистов, которых я тренировал», — приводит слова Конте Goal со ссылкой на Sky Sports.
Антонио возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста лондонский клуб стал чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл Кубок Англии.
«Реал» отказался от трансфера Погба. Клуб интересуется Камавинжей и Канте
- 12 мая 2020
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
14:09
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:12
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:28
-
12:18
-
11:47
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
09:57
-
09:37
-
09:37
-
07:21
-
06:02
-
05:43
-
05:24
-
05:00
-
04:41
-
04:26
-
03:22
-
02:12
Партнерский контент