Конте: Канте — один из лучших футболистов, которых я тренировал

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о французском полузащитнике лондонского «Челси» Н'Голо Канте.

«По моему мнению, Канте может играть на любой позиции в центре поля. Мы говорим об удивительном футболисте, топ-футболисте.

Он великолепен как с мячом, так и без него. Если в вашей команде есть Н’Голо, можете считать, что у вас на одного игрока больше, чем у соперника.

Он всегда улыбается. Канте очень положительный парень. Он — один из лучших футболистов, которых я тренировал», — приводит слова Конте Goal со ссылкой на Sky Sports.

Антонио возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста лондонский клуб стал чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл Кубок Англии.