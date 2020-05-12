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«Америка с союзниками вытравливают память». Широков — о заявлении Белого дома на 9 мая

«Америка с союзниками вытравливают память». Широков — о заявлении Белого дома на 9 мая
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал публикацию Белого дома США на 9 мая, в которой говорилось, что «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами».

«Это давно уже идёт. Америка с союзниками потихоньку вытравливают память, в этом им помогает или же помогала Европа. Якобы советское государство принимало минимальное участие. Те же оппозиционеры говорят похожее про Сталина. Понятно, что было огромное количество потерь, но человек выиграл войну. Он может нравиться или нет, но это главнокомандующий, который одержал победу. Люди должны понимать, что значит эта война», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Ранее Белому дому ответил бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус.

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