Широков: на данный момент мне не нравится работа Тедеско в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.



«На данный момент мне лично не нравится работа Тедеско. За зимнюю паузу он нисколько не поменял игру. «Спартак» всю жизнь является атакующей командой, а с «Оренбургом» играет от обороны. Первый матч с «Рубином» дома «Спартак» тоже начал играть от обороны. Это не очень хорошо для болельщиков. Вы теряете свою индивидуальность. Завтра к вам придёт другой тренер, и вы уже забудете, почему «Спартак» стал таким, почему «Спартак» – народная команда. Народной командой «Спартак» стал из-за того, что он дарил радость людям. Народ мог получить удовольствие от футбола: Гаврилов, Ловчев, Рейнгольд, царство ему небесное, Черенков, Родионов. А сейчас команда резко перестраивается, мне это непонятно. Результат есть мифический, победы чередуются с поражениями», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».



Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года. После 22 туров красно-белые, набрав 28 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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