Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Спорт возвращается после коронавируса. LIVE
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Широков: на данный момент мне не нравится работа Тедеско в «Спартаке»

Широков: на данный момент мне не нравится работа Тедеско в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«На данный момент мне лично не нравится работа Тедеско. За зимнюю паузу он нисколько не поменял игру. «Спартак» всю жизнь является атакующей командой, а с «Оренбургом» играет от обороны. Первый матч с «Рубином» дома «Спартак» тоже начал играть от обороны. Это не очень хорошо для болельщиков. Вы теряете свою индивидуальность. Завтра к вам придёт другой тренер, и вы уже забудете, почему «Спартак» стал таким, почему «Спартак» – народная команда. Народной командой «Спартак» стал из-за того, что он дарил радость людям. Народ мог получить удовольствие от футбола: Гаврилов, Ловчев, Рейнгольд, царство ему небесное, Черенков, Родионов. А сейчас команда резко перестраивается, мне это непонятно. Результат есть мифический, победы чередуются с поражениями», — сказал Широков в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года. После 22 туров красно-белые, набрав 28 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Просто умыл руки, и всё». Широков раскритиковал главу ФНЛ Ефремова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020